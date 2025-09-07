Над Кубанью прогремели взрывы, обломки дрона упали на нефтезавод

Shot: не менее 10 взрывов прозвучали над Анапой и Краснодаром

Мощные взрывы прогремели над Краснодарским краем в ходе отражения масштабной атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на свидетельства местных жителей.

Очевидцы услышали не менее 10 взрывов в районе Анапы и пригорода Краснодара. Предварительно, силы ПВО уничтожали украинские дроны типа «Лютый».

Кроме того, оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода. Возгорание технологической установки площадью несколько квадратных метров оперативно ликвидировали.

По данным оперштаба, в результате атаки на НПЗ никто не пострадал, персонал предприятия своевременно эвакуировали в защитные сооружения. На месте работают пожарно-спасательные формирования и экстренные службы.

Официальной информации о характере и последствиях атаки пока не появлялось.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, расположенный в 300 метрах от энергоблока.