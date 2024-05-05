В Сумах после включения сирен прогремел взрыв | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 00:12 В Сумах после включения сирен прогремел взрыв «Страна»: в Сумах произошел взрыв после объявления воздушной тревоги Unsplash

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Жители города Сумы на Украине услышали взрыв после того, как в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В Сумах был слышен взрыв», — сказано в публикации.

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Исходя из данных официального ресурса по оповещению населения, тревожные сигналы в регионе начались в 21:06 по московскому времени. До сих пор их не выключали.

Ранее стало известно о взрыве в Харькове. Как отметил глава города Игорь Терехов, после случившегося на производственном предприятии Индустриального района случился пожар.

До этого взрывы раздались в Днепропетровске, Одессе и Николаевской области. Также громкие звуки услышали жители Чугуевского района Харьковской области.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на 4 мая войска России ударили по позициям ВСУ в поселке Великий Бурлук в Харьковской области.