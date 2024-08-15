Зеленский потребовал ускорить принятие закона о гражданстве для наемников ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Верховная рада должна срочно рассмотреть закон о предоставлении воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам права получить гражданство Украины. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины, и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных», — сказал он.

По словам Зеленского, Верховная рада должна собраться для рассмотрения этих вопросов в ближайшее время. Он также призвал рассмотреть законопроекты о гарантированных выплатах военным за операцию в Курской области.

Кроме того, президент Украины предложил лишать званий и наград тех военных, которые в ходе конфликта перешли на сторону России.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер ранее заявил, что на Украине заметили отряды военнослужащих из Польши, Франции и США. По его словам, ВСУ внедрили большое количество зарубежных координаторов.

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

«Одна жалоба — голос сумасшедшего». Что изменят новые правила о камерах на дорогах

«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье

Обучающая смена для руководителей и сотрудников «Добро.Центров» открылась в Югре

Украина подорвала «Северные потоки» вопреки ЦРУ. Кто и как спланировал теракт?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте