Россия накажет Украину за военную провокацию в курском приграничье. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

По его словам, Киеву не стоит думать, что все закончится только зачисткой региона от украинских бойцов. Украина лишится не только Сумской области, из которой ВСУ вошли в регион, но также Харькова, Днепропетровска, Николаева и Одессы.

По мнению аналитика, киевский режим принял роковое для будущего страны решение. Украинские власти проигнорировали слова президента РФ Владимира Путина о том, что переговоры не ведут с теми, кто бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

«Русские в ярости, и когда Путин говорит о том, что не будет переговоров, — это означает, что этот конфликт закончится на условиях России», — подчеркнул Риттер.

Ранее Риттер назвал актом терроризма обстрелы ВСУ гражданских объектов из РСЗО HIMARS и Vampire, отметив, что украинские военные специально бьют по мирным жителям.