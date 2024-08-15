Атака украинских войск на Курскую область осложнила военное и международное положение президента республики Владимира Зеленского. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сделал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Он отметил, что после атаки на российское приграничье на Западе начали более открыто говорить о коррупции на Украине. Также там не скрывают сложившийся низкий уровнь доверии к Зеленскому.

«Мы начинаем слышать на Западе предметные разговоры о том, как время Зеленского вышло», — сказал Риттер.

По его оценке, новое западное оружие «взлетает на воздух» в Курской области вместо того, чтобы стабилизировать фронт в Донбассе. Наступление ВСУ на приграничье ускорило поражение украинской армии, резюмировал американский экс-разведчик.

Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечал, что Зеленский решил атаковать российские территории из-за давления союзников насчет мирных переговоров. Однако если операция ВСУ под Курском провалится, то президенту Украины уже ничто не поможет выстоять против РФ.