В Госдуме объяснили выбор названия ракеты «Орешник»

Картаполов: ракету назвали «Орешником», чтобы никто не догадался о ее назначении

Разработчики дали новой российской баллистической ракете название «Орешник», чтобы непосвященные в детали проекта люди не догадались о ее назначении. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил об этом Telegram-каналу Shot .

«[Выбрали такое название, чтобы] никто не догадался», — объяснил он.

Картаполов подтвердил, что Россия предупредит мирных жителей в случае новых запусков. Он заявил, что им хватит времени на эвакуацию.

Российские войска направили «Орешник» на завод в Днепропетровске, который производил ракетную технику и другие вооружения. США знали о готовившемся пуске. Дальность полета этой ракеты составила пять тысяч километров, скорость — 12 250 километров в час. Она способна долететь до Великобритании за 19 минут, до Германии — 11 минут.