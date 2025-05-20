Аналитик Слебода: ВСУ не смогут сдержать наступательное давление ВС РФ по фронту

ВСУ не способны сдержать наступательное давление российской армии на всем фронте. Об этом заявил американский военный эксперт и политолог Марк Слебода на YouTube .

«Российская армия продолжает оказывать наступательное давление на всем протяжении фронта, они продвигаются на всех направлениях. ВСУ пытались провести контратаки, но безуспешно», — заявил он.

По словам эксперта, наступательная мощь российских военных серьезно превосходит возможности украинской армии. Кроме того, у ВСУ серьезный дефицит боеприпасов и нехватка людей.

Ранее бывший глава российского кабинета министров Сергей Степашин заявил, что активные боевые действия в рамках конфликта на Украине закончатся до конца этого года.

Он отметил, что к этому «все идет». Также многое зависит от позиции США, Украина не сможет продолжать сопротивление без американской поддержки.