Степашин: активная фаза конфликта на Украине завершится в 2025 году

Активные боевые действия в рамках текущего украинского кризиса завершатся до конца этого года. Такое мнение в интервью aif.ru высказал бывший глава российского кабинета министров Сергей Степашин.

Экс-премьер России и президент Российского книжного союза выразил уверенность, что к этому «все идет», подчеркнув, что многое зависит от позиции США. Он отметил, что Украина не сможет продолжать сопротивление без американской поддержки, в том числе разведданных и вооружений.

По словам Степашина, прекращение помощи со стороны Вашингтона привело бы к завершению конфликта в течение нескольких месяцев.

Он также допустил, что личные переговоры между президентами России и США могли бы сыграть ключевую роль в урегулировании. При этом мирный договор Степашин считает «политической смертью» для украинского лидера Зеленского.

Политик полагает, что Россия поставит «военную точку» и продолжит уже дипломатическую работу над достижением нужных ей целей.

Однако он также отмечает, что поддержку Украины Трамп пока не прекратит. Указывает Степашин и на роль некого «глубинного государства» в США.

Украинские чиновники, как сообщала газета The Guardian, считают иначе. В офисе Зеленского полагают, что без поддержки США конфликт затянется еще на годы.