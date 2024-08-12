В США рассказали об успешном ударе России в зоне СВО

MWM: ВС России одним ударом уничтожили еще один танк Abrams

Фото: РИА «Новости»

Российская армия успешно уничтожила еще один танк Abrams на Покровском направлении. Об этом сообщило Military Watch Magazine.

«Кадры <…>, подтверждают успешный удар по основному боевому танку M1A1 Abrams украинских военных на Покровском направлении, который, несмотря на значительные меры противодействия дронам, <…> нейтрализовали после одного прямого попадания БПЛА», — отметили в материале.

Авторы статьи напомнили, что ВСУ потеряли более трети из 31 танка Abrams, поставленного США. Причем первую потерю на Украине подтвердили через три дня после того, как машины впервые задействовали в бою.

Украинские военные понесли потери благодаря ударам беспилотников или использованию высокоточной управляемой артиллерии. Оба типа этих средств способны пробить уязвимую верхнюю и заднюю броню машины, добавили в издании.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о том, что российская система ПВО создаст для американских истребителей много оперативных трудностей на передовой.

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