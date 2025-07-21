В США рассказали о планах Кремля по Украине после угроз Трампа

The Hill: Кремль не отказался от целей в СВО, несмотря на ультиматум Трампа

Россия сохраняет свои позиции в конфликте на Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом написало The Hill .

По данным издания, Кремль не отказывается от военных требований, даже несмотря на угрозы новых санкций.

На прошлой неделе Трамп потребовал от президента России Владимира Путина заключить мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней. В противном случае он пообещал ввести 100% тарифы на импорт российских товаров и ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоресурсы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы Белого дома «весьма серьезными» и добавил, что часть из них обращена лично к Путину. По его словам, России нужно время, чтобы проанализировать позицию США.

Одновременно Трамп сообщил, что Штаты и Евросоюз договорились о новых поставках вооружений Украине. Финансировать их будет Европа, а в состав пакета, помимо ракет, впервые войдут и системы ПВО Patriot.