В США рассказали о планах Кремля по Украине после угроз Трампа
The Hill: Кремль не отказался от целей в СВО, несмотря на ультиматум Трампа
Россия сохраняет свои позиции в конфликте на Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом написало The Hill.
По данным издания, Кремль не отказывается от военных требований, даже несмотря на угрозы новых санкций.
На прошлой неделе Трамп потребовал от президента России Владимира Путина заключить мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней. В противном случае он пообещал ввести 100% тарифы на импорт российских товаров и ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоресурсы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы Белого дома «весьма серьезными» и добавил, что часть из них обращена лично к Путину. По его словам, России нужно время, чтобы проанализировать позицию США.
Одновременно Трамп сообщил, что Штаты и Евросоюз договорились о новых поставках вооружений Украине. Финансировать их будет Европа, а в состав пакета, помимо ракет, впервые войдут и системы ПВО Patriot.