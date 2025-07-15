В Кремле оценили новые заявления Трампа

Новые заявления американского президента Дональда Трампа весьма серьезны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Заявления президента США серьезные, что-то в них адресовано лично Владимиру Путину. Нам нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Трамп в понедельник пригрозил, что США введут пошлины в 100% на товары из России, а также вторичные санкции против закупающих российскую нефть стран, если соглашение о прекращении огня на Украине не удастся достигнуть в течение 50 дней.