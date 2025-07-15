В Кремле оценили новые заявления Трампа

Новые заявления американского президента Дональда Трампа весьма серьезны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Заявления президента США серьезные, что-то в них адресовано лично Владимиру Путину. Нам нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Трамп в понедельник пригрозил, что США введут пошлины в 100% на товары из России, а также вторичные санкции против закупающих российскую нефть стран, если соглашение о прекращении огня на Украине не удастся достигнуть в течение 50 дней.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал счел Трампа «декоративным ультиматумом», который Москва «даже не заметила». В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов охарактеризовал Трампа как главного шулера мира.