Трамп пригрозил России жесткими пошлинами и поставил ультиматум по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что очень недоволен Россией. Также он заявил о намерении ввести жесткие пошлины, если сделки по Украине не достигнут в течение 50 дней. Новые заявления прозвучали во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, прямую трансляцию которой вел Белый дом .

«Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что США сохраняют экономическое и политическое давление не только на Россию, но и на страны, которые ведут с ней торговлю в обход санкционных требований.

По словам американского лидера, США рассчитывают на разум российских властей, но готовы к силовому ответу в экономическом направлении.

Также Трамп отметил, что Соединенные Штаты сегодня достигли договоренности с Евросоюзом о поставках оружия Украине — расходы возьмет на себя Европа.

Ранее Дональд Трамп пообещал отправить ВСУ зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом он выразил разочарование темпами урегулирования украинского кризиса.