Президент Украины Владимир Зеленский незаконно занимает пост главы государства, поэтому должен его покинуть. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom .

«Он фактически незаконен, поэтому он должен уйти», — счел аналитик.

По его мнению, Зеленский является марионеткой США. Его время закончится, когда в Вашингтоне решат, что он больше не нужен. Макговерн также добавил, что сейчас изменились настроения и у украинцев, которых устали от боевых действий и стремятся к миру.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Зеленского в намерении довести страну до военной катастрофы, чтобы добиться ввода европейских миротворцев на территорию страны.

До этого телеканал CNN сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп не пригласил украинского лидера на свою инаугурацию. Кроме того, американский политик посоветовал Зеленскому готовиться к сделке по завершению конфликта.