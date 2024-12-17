Тотальная мобилизация на Украине, кадры которой разлетаются по сети, демотивируют не только потенциальных призывников, но и армию изнутри, а сам президент Владимир Зеленский намеренно ведет страну к военной катастрофе. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Украинский парламентарий уверен, что в генеральном штабе ВСУ и в офисе президента имеются графики с прогнозом развития ситуации, которая, вероятно, продолжит ухудшаться. Все это просиходит на фоне массового дезертирства в рядах ВСУ, повальной коррупции в армии, отсутствии фортификационных сооружений, а также бесчеловечных методах мобилизации украинцев.

«Совершенно поражает неадекватность решений Зеленского, который ищет спасения в абсолютно фантастических, многоходовых сценариях, типа „приглашения в НАТО“ или „миротворческой миссии европейских войск“», — заявил Дубинский.

Депутат считает, что Зеленский со своими предложениями относительно НАТО и ввода миротворческого контингента на Украину опоздал как минимум на год. При этом у него сложилось впечатление, что украинский лидер специально ведет страну к военной катастрофе, чтобы задействовать такой «последний шанс».

Ранее экс-глава МИД Украины, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что в феврале 2022 года киевские власти обсуждали идею бегства правительства в Лондон.