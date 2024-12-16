Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа

Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию в январе

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Об этом республиканец сообщил на пресс-конференции, его слова привел телеканал CNN .

«Нет, я не приглашал», — сказал Трамп.

При этом будущий глава Белого дома отметил, что если у Зеленского возникнет желание лично побывать на церемонии, то он может прибыть для этого в США. По словам Трампа, возможность приезда председателя КНР Си Цзиньпина на инаугурацию фактически пока не обсуждалась.

В ходе пресс-конференции Трамп пообещал остановить конфликт на Украине до своей инаугурации в январе. Он посоветовал Зеленскому начать подготовку к мирному соглашению.

Ранее Трамп назвал плохим решение нынешней администрации Джо Байдена позволить использовать дальнобойное оружие для ударов по территориям России и он готов его пересмотреть.