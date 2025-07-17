В США признали безразличие России к выдвинутому ультиматуму о перемирии с Украиной
The Hill: Россия проигнорировала ультиматум США о перемирии с Украиной
Российские власти проигнорировали выдвинутый США ультиматум о перемирии с Украиной через 50 дней и продолжили боевые действия. Об этом сообщило издание The Hill.
«Россия нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине в момент, когда на часах тикает 50-дневный срок», — написали журналисты.
Ранее президент США Дональд Трампа пригрозил введением пошлин в 100% на товары из России, а также вторичных санкций против закупающих российскую нефть стран, если соглашение о прекращении огня на Украине не удастся достигнуть в течение 50 дней.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления очень серьезными и подчеркнул, что их адресатом стал президент Владимир Путин.
Накануне британский журналист Джордж Галлоуэй заявил, что ультиматум президента в адрес России вызывает недоумение и стал причиной очередного раскола в американской администрации.