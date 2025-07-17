«Все изменилось». В Британии отнеслись с недоумением к ультиматуму Трампа в адрес России
Галлоуэй: Трамп надеется, что Путин примет условия полумертвой страны
Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России вызывает недоумение. Об этом заявил британский журналист Джордж Галлоуэй на YouTube.
«Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму», — отметил он.
Вместе с тем Галлоуэй напомнил, что несколько месяцев назад Трамп сказал, что президент Украины Владимир Зеленский — диктатор, и у него нет никаких козырей в переговорах с Россией.
«Теперь все изменилось», — добавил журналист.
Он обратил внимание, что ультиматум Трампа стал причиной очередного раскола в американской администрации.
«Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны?» — задался вопросом Галлоуэй.
Накануне издание Conversation раскрыло правду об изменившемся отношении Трампа к Путину.