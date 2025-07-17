«Все изменилось». В Британии отнеслись с недоумением к ультиматуму Трампа в адрес России

Галлоуэй: Трамп надеется, что Путин примет условия полумертвой страны

Фото: РИА «Новости»

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России вызывает недоумение. Об этом заявил британский журналист Джордж Галлоуэй на  YouTube.

«Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму», — отметил он.

Вместе с тем Галлоуэй напомнил, что несколько месяцев назад Трамп сказал, что президент Украины Владимир Зеленский — диктатор, и у него нет никаких козырей в переговорах с Россией.

«Теперь все изменилось», — добавил журналист.

Он обратил внимание, что ультиматум Трампа стал причиной очередного раскола в американской администрации.

«Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны?» — задался вопросом Галлоуэй.

Накануне издание Conversation раскрыло правду об изменившемся отношении Трампа к Путину.

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