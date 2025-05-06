Угрожающие высказывания президента Украины Владимира Зеленского про Парад Победы в Москве с участием иностранных лидеров сравнили с суицидальным поведением. Американский журналист Томас Фази заявил об этом в соцсети X .

«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — заявил он.

Фази прокомментировал заявление украинского лидера о невозможности гарантировать безопасность приглашенным на Парад Победы иностранным политикам. Незадолго до этого лидер киевского режима отверг предложение России о перемирии на время праздников и намекнул на возможные провокации.

В Москву 9 мая приедут президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие политики. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее назвал угрозы Зеленского сумасшествием, а британский аналитик Александр Меркурис обратил внимание на отсутствие осуждения со стороны Запада.