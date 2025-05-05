Украинский президент Владимир Зеленский позволяет себе делать дерзкие заявления в адрес мировых лидеров, которые приедут в Москву на 9 Мая, однако со стороны Запада нет слов осуждения. На это обратил внимание британский аналитик Александр Меркурис на YouTube .

«Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание», — заявил он.

По словам Меркуриса, западные журналисты не стали комментировать слова Зеленского. Украинские союзники всегда умалчивают о том, каким президент является на самом деле.

Российский лидер Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00:00 7 мая до 00:00 11 мая. В этот период Россия приостановит все военные действия. Зеленский отказался поддерживать перемирие и намекнул на провокации во время парада Победы.