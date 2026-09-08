Запад потребовал прекратить огонь на Украине из-за очевидных успехов России. Об этом заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Крапивник отметил, что европейские страны демонстрируют растущее беспокойство и призывают вернуть Москву и Киев за стол переговоров. Он добавил, что в Европе ощущается отчаяние из-за развития конфликта.

«Понять, что Россия побеждает, а Запад в отчаянии, можно по тому, как все вдруг начинают твердить: „Давайте заключим перемирие“. Не мир, конечно, а именно перемирие <…> Вот в такие моменты и становится ясно, что Россия их одолевает», — заметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сохранила готовность к переговорам, но не собирается прекращать решение поставленных военных задач на время диалога. Министр также напомнил о краткосрочных перемириях, которые Россия предлагала на Пасху и День Победы.

Американский спецпосланник Стив Уиткофф после визита в Москву сообщил о новых идеях по урегулированию и прогрессе в переговорах. Джаред Кушнер рассказал, что Вашингтон работает над мирным пакетом.