В Кремле раскрыли детали по перемирию на Украине ко Дню Победы

Перемирия ко Дню Победы удалось достичь в ходе непростых переговоров. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто», — объяснил он.

Ушаков добавил, что для Зеленского издавать указ, «позволяющий» провести в Москве парад, как минимум несерьезно.

Ранее помощник президента объявил, что Россия согласилась на инициативу США о перемирии с Украиной в период с 9 по 11 мая, а также о проведении обмена пленными в формате 1000 на 1000.

Также Ушаков объяснял, что ключевое условие для достижения мира — вывод ВСУ с территории Донбасса. По его словам, Украина рано или поздно осознает неизбежность этого.