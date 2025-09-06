В США назвали сроки поставки первых ракет ERAM на Украину

«В конце августа представители правительства США официально одобрили продажу Украине до 3550 единиц ERAM. <…> Поставка первых 10 ракет запланирована на октябрь», — сообщили журналисты.

К концу октября 2026 года вирджинская компания CoAspire и калифорнийская Zone 5 Technologies передадут 840 модулей ERAM. Их можно запускать с имеющихся у Вооруженных сил Украины истребителей F-16 и МиГ-29.

На новые ракеты претендуют ВВС США и, по меньшей мере, три иностранных военных заказчика, включая Украину. Два других потенциальных покупателя пока не названы.

При разработке ERAM использовалась традиционная крылатая ракета воздушного базирования, которая крепится к пилону под крылом или в отсеке вооружения на стандартный бомбодержатель с двумя болтами. Такое вооружение можно интегрировать в системы управления самолетом через универсальный интерфейс или систему в кабине.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер ранее заявил, что ВСУ получат ракеты для ударов вглубь России. Военный эксперт Юрий Кнутов рекомендовал наносить превентивные удары по местам хранения ERAM.