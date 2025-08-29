Пентагон подтвердил продажу Украине 3350 ракет увеличенной дальности ERAM

Власти США одобрили продажу Украине 3350 новейших ракет увеличенной дальности ERAM. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Также Штаты передадут военное оборудование. Общая сумма сделки составит 825 миллионов долларов.

«ERAM — пример совместной работы с союзниками по НАТО по разработке масштабируемой и эффективной системы, готовой к передаче в сжатые сроки», — заявили в Пентагоне.

По данным CNN, ракету дальностью до 450 километров передадут уже в 2025 году. Пока неизвестно, какое ограничение на их использование выставят Штаты.

Закупку для Украины оплатят за счет Норвегии, Нидерландов и Дании, а также внешнего финансирования от США.

Источники газеты The Wall Street Journal уточнили, что ракеты могут передать Украине уже в течение полутора месяцев.

Ранее СМИ сообщили, что США заблокировали удары ВСУ по России дальнобойным оружием.