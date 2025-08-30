В США заявили о поставках на Украину оружия для ударов вглубь России

Постпред при НАТО Уитэкер: США передают ВСУ оружие, позволяющее бить по России

Соединенные Штаты поставляют Украине вооружения, позволяющие бить глубже по территории России. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью телекомпании Fox News.

«Мы предоставляем Киеву некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», — сказал он.

Однако дипломат не уточнил, какие именно системы имеет в виду. Он напомнил о планах Белого дома по продаже Украине более трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM.

Кроме того, закупки оружия у США происходят за счет союзников по НАТО. Таким образом, Украина будет способна защищаться, также американское вооружение способно помочь в наступательном плане, добавил Уитэкер.

Ранее Пентагон одобрил продажу Украине 3350 новейших ракет увеличенной дальности ERAM. Их могут передать в течение полутора месяцев. Сумма сделки составила 825 миллионов долларов.