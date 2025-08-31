Военный эксперт Кнутов назвал упреждающие удары лучшим способом защиты от ERAM

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» предложил стратегию борьбы с поставляемыми Соединенными Штатами крылатыми ракетами ERAM.

По мнению специалиста, необходимо наносить превентивные удары по складам с боеприпасами в украинских портах, например в Одессе, тем самым снижая число потенциальных угроз нашим средствам ПВО. Эта мера повысит вероятность успешного перехвата.

Как отметил Кнутову, основные характеристики ракеты включают дальность полета от 460 до 500 километров и максимальную скорость около 750 километров в час. Запуск планируется осуществлять с самолетов F-16.