США предоставляли Украине вооружение и военную технику, но это не переломило ситуацию на поле боя, так как ВСУ не смогут одержать победу без человеческих ресурсов. Об этом в интервью PBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, проблемы с мобилизацией на Украине привели к сложной ситуации на поле боя для ВСУ.

Салливан напомнил, что власти США предоставил Киеву танки, истребители F-16, системы HIMARS и Patriot. Только это не изменило обстановку на линии боестолкновений. Это говорит об отсутствии связи между наличием систем вооружений и тем, как украинская армия действует на фронте.

«Где пролегает самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами? Она пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы», — подчеркнул Салливан.

Ранее президент Владимир Зеленский признался, что Украина проиграет в случае прекращения военной помощи со стороны США.