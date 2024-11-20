Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ потерпят поражение в случае прекращения поставок вооружения из США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News .

«Если помощь сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», — сказал он.

При этом Зеленский назвал «американским выбором» возможное решение администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа о сокращении военной помощи Киеву. По его словам, в этом случае украинское руководство будет решать, что с этим делать.

Администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена предоставляла киевскому режиму значительное финансирование и военные ресурсы. При том, что российские власти не раз предупреждали о бесполезности накачивания Украины оружием, отмечая, что действия США не изменят ход спецоперации.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал абсурдом заявления Зеленского, что Россию следует принудить к миру силой.