Спецоперация 08 мая 2024, 23:52 В США назвали единственный способ спасти Украину Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украину спасет только смерть Зеленского РИА «Новости»

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Только физическая ликвидация президента Владимира Зеленского могла бы спасти остатки Украины. Таким мнением поделился бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, российская армия может физически устранить украинского лидера после 20 мая, когда истекут президентские полномочия. Вероятность его выживания после потери им официального статуса будет крайне мала. Джонсон убежден, что именно Зеленский мешает началу мирного урегулирования.

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«Это единственное, что может спасти хоть какие-то остатки Украины на данный момент», — счел аналитик.

Ранее в Белом доме заявили, что обеспокоены новостями о попытке покушения на украинского президента. До этого СБУ заявила о задержании подготовленных иностранными спецслужбами агентов, планировавших устранение Зеленского.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что информацию от СБУ о якобы причастности «российских агентов» к подготовке покушения на президента Украины можно воспринимать как правдивую.