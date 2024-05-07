СБУ заявила о задержании готовивших покушение на Зеленского агентов | 360°

Мир 07 мая 2024, 14:55 СБУ заявила о задержании готовивших покушение на Зеленского агентов СБУ: в группу агентов для ликвидации Зеленского входили два офицера Украины РИА «Новости»

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Подготовленную иностранными спецслужбами группу агентов, готовивших покушение на президента Украины Владимира Зеленского, задержали сотрудники СБУ и контрразведки. Как сообщила пресс-служба ведомства, среди заговорщиков оказались два офицера управления государственной охраны.

По данным СБУ, агентурная сеть разрабатывала планы по ликвидации Зеленского, а также высокопоставленных украинских военных и сотрудников спецслужб. Исполнителей искали среди военных и охраны президента Украины, которые могли бы захватить Зеленского в заложники, а после убить.

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Среди потенциальных жертв агентурной сети также оказались глава СБУ Василий Малюк и руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, чье убийство заговорщики планировали провести перед Пасхой.

По версии СБУ, завербованный агент должен был выяснить местонахождение силовика и передать координаты для нанесения ракетного удара.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что среди задержанных по подозрению в заговоре против властей оказались полковник СБУ Андрей Гук и еще один офицер по фамилии Деркач. Его имя журналисты пока не установили.

Гука задержали в киевском районе Конча-Заспа, где у офицера находится дом площадью в 500 квадратных метрах. В ходе обыска в помещениях нашли пропавшее оружие из управления государственной охраны, а также взрывные устройства. Второго офицера задержали в Сумской области, куда он приехал на пасхальные праздники.

Бывший полковник СБУ Василий Прозоров в конце апреля в комментарии 360.ru заявил, что не исключает организации покушения на Зеленского с последующим обвинением России, которой убийство действующего украинского лидера не выгодно.

Он пояснил, что Зеленский своими решениями ведет свою страну в пропасть, поэтому если его убрать, то это место займет толковый человек.

Прозоров добавил, что Зеленским очень сильно недовольны на Западе, так как политик знает много тайн. Но в случае ликвидации президента Украины все обвинения пойдут в адрес России.