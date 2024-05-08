Слухи о причастности России к «покушению» на Зеленского оценили в Кремле | 360°

08 мая 2024, 12:09
Слухи о причастности России к «покушению» на Зеленского оценили в Кремле
Песков: вряд ли сведения СБУ о якобы покушении на Зеленского правдивы
Информацию Службы безопасности Украины о якобы причастности «российских агентов» к подготовке покушения на президента Владимира Зеленского вряд ли можно воспринимать в качестве правдивой. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Информацию от СБУ вряд ли можно воспринимать как правдивую», — заявил он.
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Ранее спецслужба Украины сообщила о задержании группы агентов, которые якобы готовили покушение на Зеленского. В СБУ заявляли, что агентурная сеть прорабатывала план по уничтожению президента, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинских военных.
Среди вероятных жертв СБУ указала руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и главу ведомства Василия Малюка.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что власти США обеспокоились информацией о попытке покушения на Зеленского.
Кремль
Дмитрий Песков
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