Слухи о причастности России к «покушению» на Зеленского оценили в Кремле | 360°

Мир 08 мая 2024, 12:09 Слухи о причастности России к «покушению» на Зеленского оценили в Кремле Песков: вряд ли сведения СБУ о якобы покушении на Зеленского правдивы РИА «Новости»

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Информацию Службы безопасности Украины о якобы причастности «российских агентов» к подготовке покушения на президента Владимира Зеленского вряд ли можно воспринимать в качестве правдивой. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Информацию от СБУ вряд ли можно воспринимать как правдивую», — заявил он.

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Ранее спецслужба Украины сообщила о задержании группы агентов, которые якобы готовили покушение на Зеленского. В СБУ заявляли, что агентурная сеть прорабатывала план по уничтожению президента, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинских военных.

Среди вероятных жертв СБУ указала руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и главу ведомства Василия Малюка.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что власти США обеспокоились информацией о попытке покушения на Зеленского.