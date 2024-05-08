В США обеспокоились подготовкой покушения на Зеленского | 360°

Мир 08 мая 2024, 02:10 В США обеспокоились подготовкой покушения на Зеленского Белый дом: в США обрадовались сорванному покушению на Зеленского РИА «Новости»

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Власти США заявили, что обеспокоены сообщениями из Киева о попытке покушения на президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила она.

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Жан-Пьер также ответила журналистам, что больше никак не может прокомментировать эту новость. Она посоветовала им обратиться за более подробной информацией к украинским властям.

Ранее сотрудники СБУ и контрразведки задержали группу агентов, готовивших покушение на украинского лидера. Среди заговорщиков, подготовленных иностранными спецслужбами, оказались два офицера управления госохраны.

До этого в апреле зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что появление информации о подготовке покушения на Зеленского в Польше доказывает, что на Западе его решили убрать.