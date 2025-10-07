В США испугались, что не смогут контролировать Tomahawk после поставки ВСУ

В Белом доме опасаются, что не смогут контролировать ракеты Tomahawk после того, как передадут их Украине. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «в некоторой степени принял решение» по этому вопросу. На Украине не знают, какое оно.

Планируется, что если поставки состоятся, то они пройдут не напрямую, а через страны НАТО, которым глава Белого дома продаст установки.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что если такие поставки произойдут, то они разрушат позитивные тенденции, наметившиеся было в российско-американских отношениях.

По данным американских СМИ, Трамп радикально изменил отношение к России и хочет передать Украине дополнительные разведданные.