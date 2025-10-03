Трамп собрался передавать Киеву разведданные для атак на нефтеобъекты России
Американский лидер Дональд Трамп может одобрить передачу Украине дополнительных разведывательных данных, чтобы помочь ВСУ ударить по российским нефтегазовым объектам. Об этом сообщили источники телеканала NBC.
«Администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам на территории России», — заявили журналисты.
До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News сообщил, что администрация Трампа рассматривает вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk, но последнее слово остается за главой государства.
Сейчас в Америке не обсуждают военную помощь из-за приостановки работы Белого дома. Кроме того, поставки американского оружия тоже могут задержаться, а также теперь под вопросом переговоры о соглашении по БПЛА.