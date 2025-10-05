Путин назвал отправку Tomahawk на Украину ударом по отношениям России и США

Если США поставят Украине ракеты Tomahawk, это приведет к разрушению наметившихся позитивных тенденций в американо-российских отношениях. С таким заявлением в интервью журналисту Павлу Зарубину выступил президент Владимир Путин.

Репортер отметил, что глава государства после четырехчасового заседания клуба «Валдай» согласился ответить на несколько вопросов. Путин подчеркнул, что он излагал факты и никогда не ставил перед собой цели речью сделать кому-то что-то приятное.

«Сейчас вы говорили о президенте Соединенных Штатов. Там были и вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных, высокой точности, это Tomahawk», — отметил он.

По словам Путина, развитие отношений между США и Россией зависит не только от него, но и от американской стороны. Если Белый дом действительно поставит ВСУ Tomahawk, это станет ударом по связям с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что США передадут Украине дальнобойные ракеты. Он заявил об этом после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.