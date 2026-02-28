В Сумской области в районе села Андреевка понесла большие потери 158-я бригада Вооруженных сил Украины. Через два месяца после боев в соцсетях появились многочисленные некрологи по солдатам, сообщил РИА «Новости» представитель силовых структур.

«В соцсетях начали массово всплывать некрологи (объявления о поиске пропавших без вести) военнослужащих пятой роты второго механизированного батальона 158-й бригады ВСУ», — сказал он.

По его словам, бригада практически полностью уничтожена в районе Андреевки в январе. Незадолго до этого военнослужащие отказывались исполнять приказы командования.

Андреевка находится в 20-25 километрах от города Сумы. Осенью 2025 года там массово исчезали новобранцы ВСУ. В целом обстановка в регионе накалилась. Власти расширили зону эвакуации мирных жителей, а командиры отправили на «мясные штурмы» дезертиров и мобилизованных.