ТАСС: мобилизованные в ВСУ под Сумами пропадают без вести на следующий день

Мобилизованные в украинскую армию исчезают на следующий день после прибытия на передовую в районе Андреевки Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика формирования штурмовых групп из состава прибывшего из учебного центра молодого пополнения. Родственники военнослужащих сообщают, что многие пропадают без вести на следующий же день после прибытия на передовую», — пояснил собеседник агентства.

ВСУ хотели устроить контратаку в районе Андреевки силами штурмовой группы 71-й отдельной егерской бригады. Однако попытка оказалась неудачной: украинские военные понесли потери и вернулись на исходные позиции. В ходе боя была уничтожена боевая бронированная машина «Козак».

По данным силовиков, мобилизованные солдаты 71-й отдельной егерской бригады находятся в зоне боевых действий около 10 дней.

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщил RT. Также военнослужащие армии России поразили блиндажи и пункты временной дислокации ВСУ.