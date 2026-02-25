Командование ВСУ бросило дезертиров и мобилизованных в бой под Сумами

Украинские командиры отправили группу дезертиров и мобилизованных в мясной штурм в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной мясной штурм», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что боевиков атаковали недалеко от села Андреевка в Сумской области. Всю штурмовую группу ВСУ полностью ликвидировали благодаря комплексному огневому поражению.

Ранее стало известно, что правительство Сумской области начало активнее вывозить мирное население из региона. Зона эвакуации стала приближаться к Сумам. В прифронтовых населенных пунктах почти не осталось гражданских. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ не выдерживают натиска российских солдат.