Военные Вооруженных сил Украины теряют боевую устойчивость из-за долгого пребывания на позициях без ротации. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Андреевки военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады открыто не выполняют приказы командования», — отметил собеседник агентства.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны украинской армии.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы по возможности уехать из-за проблем с электричеством и отоплением. Около шести тысяч домов в городе остались без тепла из-за повреждения критической инфраструктуры, наблюдаются перебои с водоснабжением.