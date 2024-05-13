В СНБО Украины не увидели «угрозы наступления» на Харьков | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 22:08 В СНБО Украины не увидели «угрозы наступления» на Харьков Секретарь СНБО Литвиненко: мы не видим никакой угрозы наступления на Харьков РИА «Новости»

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Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит «угрозы наступления» на Харьков. Об этом он сообщил в интервью Agence France-Presse.

«Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — отметил секретарь СНБО в беседе с агентством.

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При этом украинское командование начало переброску войск на Харьковское направление. ВСУ развертывают дополнительные подразделения в этом направлении. Депутаты Верховной рады отметили, что в Харьковской области нет ни укреплений, ни минных полей. Ситуация усугубляется бездействием Минобороны Украины, заявили парламентарии.

Харьковчане покидают город и снимают объявления о продаже автомобилей. Уезжают в основном семьи с детьми, отметили украинские СМИ.