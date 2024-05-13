Рада признала слабость ВСУ на Харьковском направлении | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 17:13 Рада признала слабость ВСУ на Харьковском направлении Депутат Гончаренко пожаловался на нехватку укреплений под Харьковом Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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В Харьковской области отсутствуют укрепления и минные поля. Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале, ситуация усугубляется бездействием Министерства обороны Украины.

«Где бетонные укрепления? Где минные поля? Где министр обороны?» — возмутился Гончаренко*.

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Он написал, что это зона ответственности министра обороны. По его словам, сложившаяся под Харьковом ситуация демонстрирует «абсолютную деградацию государственных институтов» на Украине.

Украинская армия не оставляет попыток стабилизировать ситуацию на северо-восточном направлении с помощью переброски военных в Харьковскую область. Украина также сменила главу войск «Харьков» на фоне продвижения российской армии. Юрия Галушкина сняли с должности, а его место занял замглавы Генштаба Михаил Драпатый, который принимал участие в боях под Херсоном в 2022 году.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.