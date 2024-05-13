Украинское командование начало перебрасывать новые силы в Харьковскую область | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 14:45 Украинское командование начало перебрасывать новые силы в Харьковскую область Bloomberg: ВСУ стали перебрасывать военных под Харьков для стабилизации Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинская армия попыталась стабилизировать ситуацию на северо-восточном направлении с помощью переброски военных в Харьковскую область. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Новые силы начали прибывать под Харьков после наступления ВС России, подчеркнули в издании.

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«Украина развертывает дополнительные войска для стабилизации линии фронта на северо-востоке после того, как Россия начала широкомасштабное наступление в Харьковской области», — указали в агентстве.

В издании добавили, что Украина может также перебросить военных с длинной линии фронта на востоке.

Ранее обозреватель Sky News Дебора Хейнс предположила, что Россия планирует растянуть подразделения ВСУ в Харьковской области. Несмотря на проблемы с поставками и кадровый голод, украинская армия стремится удержать оборонительные рубежи и позиции.