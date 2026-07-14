Украина и Россия могли заключить мирное соглашение в самом начале конфликта, если бы не вмешательство коллективного Запада. Об этом министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил изданию Štandard .

Он дал интервью на пути в Нью-Йорк, где Словакия подаст заявку на пост непостоянного члена Совбеза ООН. Бланар призвал к уважению международного права и раскритиковал действия Запада в ситуации с украинским урегулированием в 2022 году.

«Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться», — сказал министр.

По мнению Бланара, теперь гораздо труднее прийти к соглашению. Стороны не смогут достичь компромисса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Он озвучил четыре принципа урегулирования конфликта.