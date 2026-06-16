Зарубежные политики убедили президента России Владимира Путина отвести войска от Киева, чтобы заключить мирное соглашение, но обманули. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.

Характер боевых действий, по его словам, не оставлял сомнений в быстрой победе России. Весной 2022 года все понимали, что дни Украины сочтены.

«Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение», — рассказал президент.

Лукашенко не согласился называть это решение ошибочным, ведь оно могло бы привести к мирному урегулированию. Но этого не произошло, настоявшие на отводе войск политики обманули.

«Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие», — сказал он.

Ранее сам Путин объяснил отвод войск от Киева весной 2022 года. Он осознавал, что украинская сторона может обмануть.