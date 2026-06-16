Лукашенко назвал причину отвода войск от Киева весной 2022 года
Зарубежные политики убедили президента России Владимира Путина отвести войска от Киева, чтобы заключить мирное соглашение, но обманули. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.
Характер боевых действий, по его словам, не оставлял сомнений в быстрой победе России. Весной 2022 года все понимали, что дни Украины сочтены.
«Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение», — рассказал президент.
Лукашенко не согласился называть это решение ошибочным, ведь оно могло бы привести к мирному урегулированию. Но этого не произошло, настоявшие на отводе войск политики обманули.
«Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие», — сказал он.
Ранее сам Путин объяснил отвод войск от Киева весной 2022 года. Он осознавал, что украинская сторона может обмануть.