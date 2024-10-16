Премьер Словакии Фицо не исключил, что конфликт на Украине скоро закончится

Премьер Словакии Роберт Фицо не исключил, что конфликт на Украине скоро закончится. Об этом сообщил новостной сайт sme.sk .

«Вероятность прекращения [конфликта] на Украине в короткие сроки очень высока», — заявил он.

В сентябре глава МИД Словакии Юрай Бланар и его украинский коллега Андрей Сибига выступили за участие России в следующих мирных переговорах. Бланар заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что Россию не удалось принудить к переговорам. При этом он выступил за дальнейшее ужесточение санкций и увеличение поставок оружия для ВСУ.

В то же время Боррель отметил — если поддержка Запада прекратится, конфликт на Украине закончится в течение двух недель.