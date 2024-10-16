В Словакии допустили скорое окончание конфликта на Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо не исключил, что конфликт на Украине скоро закончится. Об этом сообщил новостной сайт sme.sk.
«Вероятность прекращения [конфликта] на Украине в короткие сроки очень высока», — заявил он.
В сентябре глава МИД Словакии Юрай Бланар и его украинский коллега Андрей Сибига выступили за участие России в следующих мирных переговорах. Бланар заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что Россию не удалось принудить к переговорам. При этом он выступил за дальнейшее ужесточение санкций и увеличение поставок оружия для ВСУ.