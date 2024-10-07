Боррель: конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без помощи Запада

Украинский конфликт мог бы закончиться через 15 дней без помощи со стороны Запада. Такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете 20 Minutos .

Он отметил, что многие хотят, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

«Если мы прекратим поддерживать Украину, через 15 дней война закончится, и [президент Владимир] Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?» — задался вопросом Боррель.

Американские военные в отставке посетили Киев и Харьков, после чего написали статью для издания The Atlantic. В материале они заявили, что стратегия США медленно убивает Украину и ее народ. По их словам, Соединенные Штаты специально будут отправлять мизерное количество оружия республике, чтобы как можно дольше тянуть конфликт.