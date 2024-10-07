Боррель назвал условие, при котором конфликт на Украине закончился бы через 15 дней

Боррель: конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без помощи Запада

Фото: Global Look Press

Украинский конфликт мог бы закончиться через 15 дней без помощи со стороны Запада. Такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете 20 Minutos.

Он отметил, что многие хотят, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

«Если мы прекратим поддерживать Украину, через 15 дней война закончится, и [президент Владимир] Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?» — задался вопросом Боррель.

Американские военные в отставке посетили Киев и Харьков, после чего написали статью для издания The Atlantic. В материале они заявили, что стратегия США медленно убивает Украину и ее народ. По их словам, Соединенные Штаты специально будут отправлять мизерное количество оружия республике, чтобы как можно дольше тянуть конфликт.

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