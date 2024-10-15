Боррель признал, что Западу не удалось «принудить» Россию к переговорам

Западу не удалось «принудить» Россию военным путем к заключению мира на Украине, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он признал, что такая перспектива выглядит отдаленной, сообщил ТАСС .

Боррель предложил усилить санкционное давление на Россию, а также поставлять больше оружия для ВСУ.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», — отметил глава евродипломатии.

По его словам, РФ эффективно преодолевает санкционную блокаду.

До этого Боррель рассказал, в каком случае украинский конфликт завершился бы в течение двух недель. Боррель объяснил, что это может произойти в случае прекращения поддержки со стороны Запада.