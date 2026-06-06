В Севастополе сбитый беспилотник ВСУ врезался в стену пятиэтажки

В Севастополе сбитый украинский беспилотник попал в стену жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев .

«К счастью, беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать неразорвавшуюся боевую часть со взрывчаткой», — заявил глава региона.

Всего над краем сбили восемь БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. В Ленинском районе повреждены два многоквартирных дома: разбиты окна, пострадали балкон и стена.

Двое мужчин получили легкие осколочные ранения: один находился на улице во время атаки, второй — в своем частном доме в СНТ.

Ранее в Санкт-Петербурге пострадали три человека. Все они получили легкие ранения, их выписали домой. Также сегодня украинские дроны атаковали Брянскую область, там пострадали женщина и двое ее детей шести и семи лет.