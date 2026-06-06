В Севастополе сбитый беспилотник ВСУ врезался в стену пятиэтажки
В Севастополе сбитый украинский беспилотник попал в стену жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«К счастью, беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать неразорвавшуюся боевую часть со взрывчаткой», — заявил глава региона.
Всего над краем сбили восемь БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. В Ленинском районе повреждены два многоквартирных дома: разбиты окна, пострадали балкон и стена.
Двое мужчин получили легкие осколочные ранения: один находился на улице во время атаки, второй — в своем частном доме в СНТ.
Ранее в Санкт-Петербурге пострадали три человека. Все они получили легкие ранения, их выписали домой. Также сегодня украинские дроны атаковали Брянскую область, там пострадали женщина и двое ее детей шести и семи лет.