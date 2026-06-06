Три человека пострадали при атаке БПЛА на Санкт-Петербург

В результате украинских беспилотников на Санкт-Петербург легкие ранения получили три человека. Об этом всообщил глава города Александр Беглов .

«Состояние оценивают как лëгкое, их выписали домой. Оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком», — написал он.

Беглов уточнил, что средства противовоздушной обороны не допустили причинения ущерба в результате атаки.

С ночи на субботу над Ленинградской областью уничтожили 141 беспилотник. Обломки БПЛА упали в Волосовском, Ломоносовском и Лужском районах. Глава региона Александр Дрозденко заявил о начале работы оперативного штаба после массированной атаки.

Также стало известно о закрытии выезда и въезда на территорию Кронштадта. На территории самого города также приостановление движения некоторых автобусных маршрутов.