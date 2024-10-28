В Севастополе объявили ракетную опасность

Власти призвали жителей Севастополя спуститься в укрытия. В городе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности», — объявил он.

Развожаев сопроводил пост видеороликом о поведении в условиях воздушной тревоги. Власти призвали севастопольцев отойти от окон, спуститься в укрытие или войти в капитальное здание.

В последний раз сигнал о ракетной опасности прозвучал в Севастополе в ночь на 24 октября. Оперативные службы временно перекрыли движение по Крымскому мосту. Силы ПВО уничтожили одну воздушную цель над акваторией далеко от берега. Гражданские объекты не пострадали.

Военные за минувшие сутки уничтожили над российской территорией 109 беспилотников. Большинство из них засекли над Брянской областью.