Количество уничтоженных над Россией дронов за один день превысило сотню

Военные за сутки подавили и уничтожили над регионами России более 100 украинских беспилотников. Из них почти половину засекли в Брянской области, сообщило Минобороны .

Последнюю серию атак силы ПВО предотвратили с 20:20 до 22:50 в Белгородской, Брянской и Воронежской областях. Они сбили семь беспилотников самолетного типа. В период с 15:00 до 19:30 военные уничтожили 26 дронов над территорией Брянской, Белгородской и Курской областей, за полчаса до этого — еще четыре аппарата в Брянской и Калужской областях.

В общей сложности за сутки российские бойцы ликвидировали 109 дронов. Из них 45 беспилотников уничтожили в Брянской области.

В Воронежской области упавшие БПЛА повредили пристройку к хозяйственному помещению на одном предприятии и вызвали пожар на другом. Один человек получил легкие ранения.